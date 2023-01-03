بالفستان الأحمر؟.. حقيقة صور

2023/01/03 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يدّعي ناشروها أنها للإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، لدى وصولها إلى السعودية يبرز أجزاء من جسمها.

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