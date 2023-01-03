2023/01/03 | 22:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4wNn9DqBaSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسجيل إصابات بمرض "جدري الماء" بين طلبة في #ميسان | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسجيل إصابات بمرض "جدري الماء" بين طلبة في #ميسان | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).