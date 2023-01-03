2023/01/03 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ndVjJY0iFyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب محمد عبد ربه: هناك من يستغل القانون من أجل الكسب غير المشروع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب محمد عبد ربه: هناك من يستغل القانون من أجل الكسب غير المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).