درجال: بطولة الخليج ستكون استعدادية لمنتخبنا للمشاركة بمونديال 2026

2023/01/03 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة ببطولة خليجي 25، فيما اشار الى ان هذه البطولة ستكون استعدادية لمنتخب العراق للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال درجال للوكالة الرسمية، إن “جميع الاستعدادت الخاصة باقامة بطولة خليجي 25 في البصرة قد استكملت بشكل نهائي”، داعيا “جميع الاشقاء في دول الخليج الى الحضور للبصرة لمؤازرة المنتخبات الخليجية في هذه البطولة”.

واضاف أن “ملعب البصرة الدولي يعد واحدا من اجمل الملاعب على المستوى العالمي وليس على مستوى منطقة الشرق الاوسط”، مبينا أن “بطولة خليجي 25 في البصرة ستكون من اجمل البطولات التي شهدتها بلدان الخليج”.

واشار الى أن “الحضور الاعلامي المحلي والدولي والعربي في البطولة سيكون له دور كبير في البطولة”، لافتا الى أن “بطولة خليجي 25 ستكون استعدادية للمنتخب العراقي للمشاركة في بطولة كأس العام لعام 2026”.

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