2023/01/03 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على ( 4 ) إرهابيين في الانبار و صلاح الدين .

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعمليات استباقية وأستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات صلاح الدين والفرقة الخامسة والعاشرة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات”، مبينة أنه “تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين حيث أسفرت عن إلقاء القبض على( 4 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) في قضاء الشرقاط الساحل الأيمن والأيسر و الرمادي والرطبة وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً”.

التالي

منذ ساعتين

اعتقال “مساعد والي الكرمة” لدى “داعش”

منذ 8 ساعات

هولندا: استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم

منذ 8 ساعات

فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في بابل

منذ 8 ساعات

الاستخبارات تطارد أخطر عصابة مخدرات في كربلاء

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع: طائرات القوة الجوية ستحلق بارتفاع منخفض خلال الأيام المقبلة

منذ 10 ساعات

مقتل انتحاري وتدمير مضافة في الطارمية

منذ 11 ساعة

جنايات واسط تعلن نسبة حسم 100%‎ لدعاوى المخدرات

منذ 11 ساعة

وزير الداخلية يصدر عدداً من التوجيهات

منذ 11 ساعة

عمليات بغداد ترفع سيطرة الطوبجي لتحفيف الزخم المروري

منذ 14 ساعة

رئيس هيئة النزاهة: معركتنا ضد الفساد أعقد من محاربة الإرهاب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أربعة إرهابيين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أربعة إرهابيين في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).