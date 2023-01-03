2023/01/03 | 22:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الثلاثاء...

ظهرت المقالة نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى يفجر المنطقة..



وواشنطن: تقويض الوضع بالقدس غير مقبول أولاً على المسلة.

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