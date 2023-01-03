العراق ينافس بجائزة التميّز الحكومي العربي في القاهرة

2023/01/03 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق في جائزة التميّز الحكومي العربي التي ستنظم في القاهرة، مشيرة إلى وصول 6 مشاريع إلى نهائي المسابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد لـ(بغداد اليوم) إن "الفريق سيتواجد اليوم بالقاهرة لحضور الحفل حيث ستكون ستة مشاريع من اثنين وأربعين مشروعا وصلت إلى نهائي المسابقة، إذ تُعتبر هذه المشاريع، ابتكارات لموظفين ووزارات".

وأضاف أن "وصول ستة مشاريع إلى النهائي انجاز، ونأمل أن نحصل على جوائز باسم البلد عند الفوز بهذه المشاريع الستة ضمن المركز الاول".

وأردف مجيد أن "الجامعة العربية تعلن يوم الخميس أسماء المشاريع الفائزة بالمشاركة بهذه المسابقة ونأمل أن تكون الابتكارات العراقية ضمنها".

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