الاي اف بي: ما اعيد من سرقة القرن

2023/01/03 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

وصفت وكالة الاجينسي فرانس برس في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، الأموال التي تم اعادتها من قبل السلطات العراقية من قضية "سرقة القرن" المعروفة، بانها "جزء بسيط" من مجموع الأموال التي رجحت ان تكون معظمها تعرضت للتهريب خارج العراق مع هروب غالب المسؤولين عن الجريمة.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان السلطات العراقية نجحت وحتى اللحظة بإعادة 2.6 مليون دولار فقط، من مجموع المبلغ المسروق والذي يصل الى 2.5 مليار دولار، مؤكدة، ان السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة، على حد وصفها.

القاضي حيدر حنون والذي يراس وكالة مكافحة الفساد الحكومية، صرح للاي اف بي، بان أولى المحاكمات حول قضية سرقة القرن ستجري في الثاني عشر من الشهر الحالي يناير، دون الإشارة الى اسم المعني، لكن مسؤول اخر صرح للشبكة بشكل سري، بان المتهم المقصود هو هيثم الجبوري، والمعتقل حاليا من قبل السلطات.

الجبوري وبحسب تصريحات المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لكون التحقيق ما يزال مستمرا في القضية، اكد للوكالة، ان المحاكمة ستجري على أساس سرقة الجبوري لمبلغ 11 مليون دولار من قضية سرقة القرن، حيث كان الجبوري يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

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