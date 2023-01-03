حبيب جعفر لـ

2023/01/03 | 23:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر حبيب جعفر، نجم الكرة العراقية السابق، وأفضل لاعب في خليجي 9 التي أقيمت بالسعودية عام 1988، عن أمنياته بفوز العراق بلقب بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

وفي حوار خاص مع "العربي الجديد"، أكد جعفر أن منتخب عُمان هو المرشح الأبرز للفوز ببطولة خليجي 25، المقرر انطلاقها في البصرة، بالسادس من يناير/ كانون الثاني، حال عدم تتويج "أسود الرافدين" باللقب.

وعن أفضل لاعب عراقي مر على بطولات كأس الخليج، اختار جعفر "ثعلب" الكرة العراقية ومهاجمها السابق فلاح حسن، وحول مشاركة العراق في بطولة كأس الخليج بنسختها التاسعة عام 1988، وفوزه بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، أوضح جعفر، أن هذا المنتخب يعد الأقوى بين المنتخبات في ذلك الوقت، وكان متسيدا للبطولات الخليجية.

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وأشار نجم الكرة العراقية السابق، أن نظام البطولة بشكل الدوري كان أفضل من نظام المجموعات الحالي، والذي يعتبر أسهل للمنتخبات المشاركة، وتوقع جعفر أن يكون للاعب الوسط العراقي أمير العماري، شأن كبير في هذه البطولة، وأن يتألق ضمن صفوف كتيبة "أسود الرافدين".

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