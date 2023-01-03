2023/01/03 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على ( 4 ) إرهابيين في الانبار و صلاح الدين .وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “بعمليات استباقية وأستناداً إلى معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 إرهابيين في الانبار وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 إرهابيين في الانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 إرهابيين في الانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).