2023/01/03 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد عشاق الطيور إلى مدينة سايبرس بكاليفورنيا لإلقاء نظرة خاطفة على بومة ثلجية تعيش عادةً في تندرا القطب الشمالي.قال أحد محبي الطيور: "أعتبره شرف لي أن أتمكن من رؤية هذا الطائر".وقال عالم أحياء بحرية لصحيفة نيويورك تايمز: "إن الأمر أشبه برؤية سانتا كلوز على الشاطئ".

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