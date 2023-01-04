في ذكرى مقتله الثالثة.. الرئيس الإيراني يتعهد: الانتقام لقاسم سليماني

2023/01/04 | 00:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن الانتقام للواء الراحل قاسم سليماني "قادم لا محالة"، وذلك خلال إحياء الذكرى الثالثة لمقتله بضربة أميركية في العراق.

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