خبير اقتصادي: 90 بالمئة من الادوية تدخل العراق عن طريق التهريب

2023/01/04 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد بصورة غير رسمية، لافتا الى ان الكثير من الاغذية والسلع فضلا عن 90 بالمئة من الادوية تدخل العراق عن طريق التهريب.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الكثير من السلع مثل الالبسة وغيرها من البضائع تدخل العراق عن طريق التهريب وبالتالي فأن دخولها يتم بصورة غير رسمية”.

واضاف ان “المواد الغذائية فضلا عن 90 بالمئة من الادوية تدخل للعراق عن طريق التهريب ومن دون رقابة او متابعة من الجهات الرسمية وبالتالي تكون خطرة على حياة الانسان خصوصا انها من مناشئ غير معروف ومتلاعب بصلاحيتها”.

وبين ان “هناك حاجة ماسة للسيطرة على منافذ بيع العملة وفتح منافذ رسمية واتخاذ اجراءات رقابية رادعة من اجل ضمان ذهاب الدولار الى السلعة الحقيقية والتاجر الرسمي بدلا من الهدر الحاصل في العملة”.

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