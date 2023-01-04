التربية تعلن وجود توجه بإعادة الامتحانات إلى توقيتاتها السابقة

2023/01/04 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً ضم القيادات التربوية العليا في الوزارة.

وناقش الاجتماع ، بحسب بيان للوزارة “العديد من المقترحات التي تخص مواعيد الامتحانات النهائية”.

واكد الجبوري، بحسب البيان على “وجود توجه لدى الوزارة باعادة الامتحانات الى توقيتاتها السابقة والتي يُحددها نظام الامتحانات، لِما لهذا الأمر من إيجابيات تصب في مصلحة الطلبة كونها ستخفف العبء والضغط النفسي عنهم”.

ووجه الجبوري “بتشكيل لجان فنية في كل مديرية عامة تتولى دراسة الاحتياجات الخاصة بالامتحانات”، مشيرا الى “ضرورة تهيئة جميع المستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة من اجل إنجاح الامتحانات العامة والتمهيدية لهذا العام بأعلى مستوى من الكفاءة “.

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