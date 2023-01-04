شرطة واسط تعلن تفاصيل الانفجار في الكوت

2023/01/04 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -واسط

اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الانفجار في الكوت.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نود أن نبين لأبناء محافظة واسط أن ما تم سماعة من صوت كان سببه ناتج عن احتراقمولدة في مدخل مدينة الكوت من جهة الحولي مما أدى إلى انفجارها".

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