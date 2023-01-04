وزير التربية يعلن وجود توجه بإعادة الامتحانات إلى توقيتاتها السابقة

2023/01/04 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، وجود توجه لإعادة الامتحانات إلى توقيتاتها السابقة.

وذكر إعلام وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ترأس مساء اليوم، اجتماعاً ضم القيادات التربوية العليا في الوزارة، وبحضور عضو لجنة التربية النيابية الاستاذ محمود القيسي، والوكيل الفني للوزارة/ رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي".

واضاف أن "الاجتماع ناقش العديد من المقترحات التي تخص مواعيد الامتحانات النهائية".

ووفقا للبيان، أكد وزير التربية "وجود توجه لدى الوزارة باعادة الامتحانات الى توقيتاتها السابقة والتي يُحددها نظام الامتحانات، لِما لهذا الأمر من إيجابيات تصب في مصلحة الطلبة كونها ستخفف العبء والضغط النفسي عنهم".

ووجه الجبوري "الحضور بتشكيل لجان فنية في كل مديرية عامة تتولى دراسة الاحتياجات الخاصة بالامتحانات"، مشيرا الى "ضرورة تهيئة جميع المستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة من اجل إنجاح الامتحانات العامة والتمهيدية لهذا العام بأعلى مستوى من الكفاءة".

وبحسب البيان، أبدى عضو لجنة التربية النيابية محمود القيسي دعمه ومساندته لـ"عمل الوزارة و إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة سابقا"، مؤكداً "أننا نعمل بنفس الفريق الواحد لنصل الى هدفنا السامي وهو الارتقاء بالواقع التعليمي في العراق".

تحرير: غ.



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