المغرب مقبل على قانون لمعاقبة ناشطي التواصل الاجتماعي وتشهيرهم الالكتروني

2023/01/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة مغربية في شباك الدبلوماسية الجزائرية الرباط – عبدالحق بن رحمون وأخيرا سيكون الذباب الالكتروني تحت طائلة المتابعة القانونية، وخاصة التدوينات التي يوقعها أشخاص حقيقيون أو بأسماء مستعارة أو متخفين وراء ستار أي ما يعرف بالذباب الالكتروني الذين يشهرون بالحياة الشخصية للأفراد، وستكون محكومة بالقانون الجنائي.وفي هذا الصدد ، تتوجه الحكومة المغربية على وضع […]

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