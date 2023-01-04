لا عُمرَ مفتوحا للعملاء

2023/01/04 | 00:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي حين يختفي أو يتراجع عن الساحة رجال المبادئ والمسؤوليات التاريخية في الفترات الحرجة والمصيرية للأمم والشعوب، كالتي مر بها بصورة غير مسبوقة العراق من انهيار بسبب الغزو...أكمل القراءة ←

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