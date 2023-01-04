شاهد بالفيديو.. سعر الدولار يرتفع في العراق.. والحكومة تحاول الحدّ من تراجع الدينار | الاقتصاد في أسبوع

2023/01/04 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d37eTLCzw28

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