2023/01/04 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yGcBTMYCtAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الساعدي: الميليـ،ـشـ،ـيات تعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المـ،ـسلحة | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الساعدي: الميليـ،ـشـ،ـيات تعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المـ،ـسلحة | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).