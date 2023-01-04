2023/01/04 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق النواب الأميركيون، الثلاثاء، بعد محاولتين في انتخاب الجمهوري، كيفن مكارثي، رئيسا لمجلسهم، في سابقة منذ 100 عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد محاولتين.. الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد محاولتين.. الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).