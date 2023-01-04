رئيس نادي النصر السعودي يكشف كواليس التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2023/01/04 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، إن كريستيانو رونالدو يستحق أن يكون الأعلى أجرا في العالم، نظرا لكونه اللاعب الأفضل في لعبة كرة القدم.

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