2023/01/04 | 01:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت قناة CBS News التلفزيونية، الثلاثاء 01/03/2023، بأنه لأول مرة منذ...

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه من الجولة الأولى أولاً على المسلة.

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