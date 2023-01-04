2023/01/04 | 01:13 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترح مدينة تورنتو استثمار ما يقرب من 50 مليون دولار إضافية في شرطة تورنتو في ميزانيتها لعام 2023.أعلن عمدة تورنتو جون توري يوم الثلاثاء، أن الأموال تمثل “استثمارات جديدة كبيرة في سلامة المجتمع”.يمثل الاستثمار المقترح زيادة قدرها 48.3 مليون دولار – أو زيادة بنسبة 4.3 في المائة – في ميزانية شرطة تورنتو مقارنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمدة تورنتو يقدم اقتراحاته للميزانية الجديدة، تعرف عليها الآن شبكة القيقب الدولية.

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