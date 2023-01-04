شاهد بالفيديو.. عمال الكهرباء في بغداد ياخذون فلوس من الفقراء حتى يرجعون الكهرباء

2023/01/04 | 01:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a7VI9QiBkzY

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