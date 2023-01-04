2023/01/04 | 01:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت في ميزان شعبي.. دعوات لطرد رئيسة البعثة الأممية من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8tUouYWZ4Co
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت في ميزان شعبي.. دعوات لطرد رئيسة البعثة الأممية من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت في ميزان شعبي.. دعوات لطرد رئيسة البعثة الأممية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).