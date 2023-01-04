2023/01/04 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن واشنطن لا تدعم " إعادة تأهيل الديكتاتور الوحشي، بشار الأسد"، وذلك ردا على سؤال لمراسلة "الحرة" حول التقارب التركي مع النظام السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تعلق لـ "الحرة" على بوادر التقارب التركي السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تعلق لـ "الحرة" على بوادر التقارب التركي السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).