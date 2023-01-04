2023/01/04 | 02:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 01/03/2023.رئيس الاتحاد العراقي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: باب مفتوح للاستيراد منذ 2003 والسلع لا تفحص بالمستوى المطلوب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: باب مفتوح للاستيراد منذ 2003 والسلع لا تفحص بالمستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: باب مفتوح للاستيراد منذ 2003 والسلع لا تفحص بالمستوى المطلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).