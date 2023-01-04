2023/01/04 | 02:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7_yRbkAWhk0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر | عام غامض سياسيا امام العراق .. والصدر يواصل الاعتزال) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر | عام غامض سياسيا امام العراق .. والصدر يواصل الاعتزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).