حراك حكومي ونيابي للإسراع بإقرار الموازنة

2023/01/04 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية في مشروع قانون موازنة 2023؟ وما أسباب الخلاف بين الكتل السياسية حول مشروع الموازنة؟

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