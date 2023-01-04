عبارة جورجينا رودريغيز

2023/01/04 | 02:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جماهير نادي النصر السعودي بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها: "هلا ومرحبا".

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