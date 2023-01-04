ماذا قال كريستيانو رونالدو لزملائه في نادي النصر بغرفة الملابس؟

2023/01/04 | 03:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص اللاعب كريستيانو رونالدو على ملاقاة زملائه اللاعبين في نادي النصر السعودي في غرفة الملابس، قبل تقديمه إلى الجماهير كلاعبٍ في صفوف "العالمي"، في حفل استقبال أقيم على أرضية ملعب مرسول بارك، يوم الثلاثاء.

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