2023/01/04 | 03:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت قناة CBS News التلفزيونية بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل...

ظهرت المقالة أول مرة منذ 100 عام..



النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه من أول جولة أولاً على المسلة.

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