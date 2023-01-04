العراق يسترد دفعة جديدة من أموال

2023/01/04 | 04:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية أن السلطات استردت دفعة جديدة من أصل 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب التي تم الاستيلاء عليها ضمن "سرقة القرن"، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.

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