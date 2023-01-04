نائب أردوغان يوضح تأثير زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا على العلاقات الثنائية

2023/01/04 | 05:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، يوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة في أبريل/ نيسان الماضي، وقدوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة في يونيو/ حزيران "فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين".

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