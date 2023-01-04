شارك بأول رحلة في برنامج أبولو.. وفاة رائد الفضاء الأميركي والتر كاننغهام

2023/01/04 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق، والتر كاننغهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

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