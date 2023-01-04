نتانياهو يشكل مجلس الحرب والدفاع تطلب زيادة موازنتها لمواجهة الخطر النووي الايراني

2023/01/04 | 06:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬المصغر‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬‮«‬الكابينت‮»‬‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬السلم‭ ‬والحرب‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬الدفاع‭ ‬زيادة‭ ‬ميزانتيها‭ ‬مليارين‭ ‬وثمانمائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمالات‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬امكاناتها‭ ‬النووية‭..‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬مكتوب‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭: ‬‮«‬عين‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ […]

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