2023/01/04 | 06:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام التصريحات التركية متفائلة بعد نجاح جولة المباحثات العسكرية والأمنية بين مسؤولين اتراك وسوريين، رعتها موسكو مؤخرا وتمثل روسيا طرفا مستفيداً من التقارب السوري التركي نظرا لتشابك المصالح الروسية مع البلدين.
وبات لقاء رئيسي تركيا وسوريا في حكم الترتيبات الإجرائية وسيتم في أي يوم قريب مقبل، وعند تحقق ذلك تكون صفحة مهمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصفحة التركية السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبات لقاء رئيسي تركيا وسوريا في حكم الترتيبات الإجرائية وسيتم في أي يوم قريب مقبل، وعند تحقق ذلك تكون صفحة مهمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصفحة التركية السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصفحة التركية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).