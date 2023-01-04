الصفحة‭ ‬التركية‭ ‬السورية

2023/01/04 | 06:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ التصريحات‭ ‬التركية‭ ‬متفائلة‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬جولة‭ ‬المباحثات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬اتراك‭ ‬وسوريين،‭ ‬رعتها‭ ‬موسكو‭ ‬مؤخرا‭ ‬وتمثل‭ ‬روسيا‭ ‬طرفا‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬السوري‭ ‬التركي‭ ‬نظرا‭ ‬لتشابك‭ ‬المصالح‭ ‬الروسية‭ ‬مع‭ ‬البلدين‭.‬وبات‭ ‬لقاء‭ ‬رئيسي‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الترتيبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬وسيتم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬يوم‭ ‬قريب‭ ‬مقبل،‭ ‬وعند‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬تكون‭ ‬صفحة‭ ‬مهمة‭ […]

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