2023/01/04 | 06:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬–‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان رسالة‭ ‬سعودية‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬حملها‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الشمري‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬ الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتضمنت‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬الرئيس‭ ‬رشيد‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بغداد،‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقية‭.‬ […]

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