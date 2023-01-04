روسيا: استخدام الجنود في ماكييفكا للهواتف المحمولة تسبب في استهدافهم

2023/01/04 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إن استخدام قواتها في مدينة ماكيفكا في أوكرانيا للهواتف المحمولة كان "السبب الرئيسي" لتحديد موقعهم واستهدافهم بضربة صاروخية يوم رأس السنة الجديدة.

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