خلال حفل تقديمه في السعودية.. رونالدو يتحدث بالعربية

2023/01/04 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، باللغة العربية في استاد "مرسول بارك" بالسعودية، الثلاثاء، خلال حفل استقباله وانضمامه لنادي النصر.

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