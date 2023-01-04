باكستاني أثار تفاعلا برسم محمد بن سلمان على شاحنته وسفارة السعودية تعقب وسط تفاعل

2023/01/04 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الأمر الذي اثار تفاعلا.

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