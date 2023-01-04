أسعار النفط تستقر بعد هبوط نتيجة توقعات بتراجع الطلب

2023/01/04 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار النفط اليوم الاربعاء، بعد خسائر في أولى جلسات عام 2023 التي غذتها التوقعات بتراجع الطلب والتنبؤات بحدوث ركود في الولايات المتحدة، وإجراءات الصين مع كورونا.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون 77 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4.2% أمس الثلاثاء في أكبر انخفاض منذ نوفمبر تشرين الثاني ، وهبط خام برنت 3 سنتات ليصل الى 82.06 دولارا بعد ان هبط ايضا بنسبة 4.24 دولار ليوم أمس الثلاثاء.

وقال محللون نفطيون إن "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين يمكن أن يؤثر على الطلب في المدى القريب".



مع ذلك، فإن تخفيف القيود المفروضة على الفيروس في البلاد، يجب أن يكون داعم لتوقعات الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم، فإن الركود في الولايات المتحدة أصبح وشيكاً، وفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك وليام دادلي، الذي قال إنه ربما لن يكون حاداً.



كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان إن الركود هو "النتيجة الأكثر ترجيحاً" لأكبر اقتصاد في العالم.

وحقق النفط الخام مكاسب طفيفة العام الماضي، إذ أدى ضعف السيولة إلى تفاقم التقلبات.

وأدت العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع إلى انخفاض تدفقات النفط إلى أدنى مستوياتها في عام 2022، إذ يترقب التجار المزيد من الإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا.

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