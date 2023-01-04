السعودية.. تفاعل على

2023/01/04 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي وقوله إنه أتى إلى "جنوب أفريقيا".

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