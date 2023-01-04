في عالم الروبوتات والمنازل الذكية.. مفاجآت 2023 التكنولوجية

2023/01/04 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حَفِل العام 2022 بالأحداث التي أثرت على مسار التكنولوجيا، فمن صور تلسكوب جيمس ويب والتطورات التقنية التي حصلت في القطاع، وصولا إلى استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر، وإفلاس منصة تداول العملات الرقمية "أف تي أكس"، تبقى العين على التكنولوجيا خلال العام 2023، فهل يكون العام صاخبا بالأحداث السلبية أو الإيجابية؟

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