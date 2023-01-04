2023/01/04 | 09:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة يابانية: كوريا الشمالية ربما أعدمت وزير خارجيتها السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة يابانية: كوريا الشمالية ربما أعدمت وزير خارجيتها السابق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة يابانية: كوريا الشمالية ربما أعدمت وزير خارجيتها السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).