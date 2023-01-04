السوداني يوافق على فسخ عقد الشركة الكندية الخاصة بتأمين مطار بغداد

2023/01/04 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الاربعاء ، مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel )الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي .

وبينت السلطة في بيان "نتيجةً لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب وتاشير بعض الملاحظات السلبية من عدة جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي، وعلى ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للاجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الامر الديواني ٢٢١١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكوره اعلاه ".

وأكدت السلطـة أن "اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لاحكام قانون الشركات الأمنية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ ."

وأشارت الى "حقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد".

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