تقرير: اسرائيل استوردت 33% من نفط كردستان خلال شهر

2023/01/04 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات نفطية، استحواذ اسرائيل على ثلث صادرات الخام من اقليم كردستان في شهر كانون الثاني الماضي.

وتفيد البيانات التي اعدتها وحدة البحوث في "الاقتصاد نيوز" بأن اسرائيل استوردت 3.9 مليون برميل من كردستان خلال كانون الثاني الماضي وكانت نسبتها من مجموع الصادرات الكردية 33%".

وجاءت كرواتيا بالمرتبة الثانية اذ "استوردت 2.5 مليون برميل وبنسبة 21% من مجموع الصادرات، أما الصين فاستوردت 1.9 مليون برميل بنسبة 16%، فيما استوردت ايطاليا 1.3 مليون برميل وبنسبة 11%".

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