وول ستريت تستهل العام الجديد بخسائر.. أكبر 5 شركات تفقد 162 مليار دولار

2023/01/04 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

لم يدم التفاؤل بالعام الجديد طويلاً، فبعد افتتاح أولى جلسات العام على ارتفاع في السوق الأميركية، هبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سريعاً، وأغلقت على انخفاض في أول أيام التداول خلال عام 2023، وسط موجة بيع كبيرة قلصت القيم السوقية لأكبر الشركات الأميركية.

وفيما كانت "أبل" أبرز الشركات الخاسرة، وعلى رأس القائمة من حيث قيمة الخسارة في رأس المال السوقي، والبالغة 77.3 مليار دولار، جاءت شركة تسلا في الصدارة من حيث نسبة التراجع، إذ انخفض سهمها بأكثر من 12.2%، وحل في الوصافة بخسائر سوقية بلغت 47.6 مليار دولار.

وجاءت خسارة "تسلا" في الوقت الذي كشفت فيه الشركة عن أرقام الإنتاج والتسليمات، والتي لم تتماش مع هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 50% متعدد السنوات.

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وبلغت الخسائر المجمعة لأكبر 5 شركات أميركية نحو 162 مليار دولار من قيمتها السوقية في أولى جلسات 2023.

وبعيداً عن التكنولوجيا، فقدت "إكسون موبيل" 15.6 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع بنسبة 3.4% أمس الثلاثاء، تلتها شركة "يونايتد هيلث" - أكبر شركة خدمات صحية في الولايات المتحدة - بخسارة 10.8 مليار دولار.

ولحقت "شيفرون" بشقيقتها الكبرى "إكسون موبيل"، وفقدت 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.43 نقطة بما يعادل 0.40% ليغلق عند 3824.07 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 78.21 نقطة بنسبة 0.75% إلى 10388.28 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.33 نقطة أو 0.04% إلى 33134.92 نقطة، وفقا "رويترز".

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