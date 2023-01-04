خبير اقتصادي يكشف عن كيفية ارتفاع فاتورة الرواتب

2023/01/04 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك احتمالين لهذا الارتفاع.

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